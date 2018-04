Ekström gewinnt ersten Lauf der Rallycross-WM

Barcelona (SID) - Der zweimalige DTM-Champion Mattias Ekström hat den ersten Lauf der Rallycross-WM gewonnen. Der Schwede gewann in Barcelona im Audi vor seinem Landsmann und Titelverteidiger Johan Kristoffersson im VW. Dritter wurde der Rallye-Rekordweltmeister Sebastien Loeb im Peugeot.

Ekström hat den ersten Lauf der Rallycross-WM gewonnen © SID

In der Rallycross-WM messen sich die Piloten in ihren rund 580 PS starken Fahrzeugen auf einem Rundkurs mit wechselndem Streckenbelag aus Asphalt und Schotter. Anders als bei der klassischen Rallye treten die Starter in direkten Duellen gegeneinander an.

Insgesamt stehen in diesem Jahr zwölf Events auf dem Programm, in Deutschland könnte dabei eine WM-Entscheidung fallen: Der vorletzte Saisonlauf steigt am 13./14. Oktober auf dem Estering nahe Hamburg.