Elf Tore nach sieben Spieltagen: Rekord durch Lewandowski

Köln (SID) - Robert Lewandowski setzt seine Rekordjagd in der Fußball-Bundesliga fort. Der polnische Nationalspieler von Meister Bayern München erzielte am siebten Spieltag beim 1:2 gegen die TSG Hoffenheim sein elftes Saisontor. So viele Treffer hatte noch kein anderer Spieler nach den ersten sieben Saisonpartien auf dem Konto. - Die Liste der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen nach sieben Spieltagen:

Robert Lewandowski knackt die nächste Bestmarke © SID

1. Robert Lewandowski (Bayern München) 2019/20 11

2. Gerd Müller (Bayern München) 1968/69 10

2. Gerd Müller (Bayern München) 1977/78 10

2. Robert Lewandowski (Bayern München) 2015/16 10

5. Gert Dörfel (Hamburger SV) 1963/64 9

5. Christian Müller (1. FC Köln) 1964/65 9

5. Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) 1965/66 9

5. Peter Meyer (B. Mönchengladbach) 1967/68 9

5. Gerd Müller (Bayern München) 1972/73 9

5. Jupp Heynckes (B. Mönchengladbach) 1973/74 9

5. Benny Wendt (Tennis Borussia Berlin) 1976/77 9

5. Dieter Müller (1. FC Köln) 1977/78 9

5. Anthony Yeboah (Eintracht Frankfurt) 1993/94 9

5. P.-Emerick Aubameyang (B. Dortmund) 2017/18 9