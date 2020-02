Elfenbeinküste: Drogba soll Verbandschef werden

Abidjan (SID) - Der ehemalige Weltstar Didier Drogba hat offenbar gute Chancen, neuer Präsident des Fußball-Verbandes der Elfenbeinküste FIF zu werden. Amtsinhaber Sidy Diallo bestätigte der Nachrichten-Agentur AFP, dass er nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung stehe. Diallo amtiert seit 2011 als ivorischer Verbands-Chef.

Elfenbeinküste: Drogba soll Verbandsposten übernehmen © SID

Der 41-jährige Drogba machte sich vor allem als Torjäger des FC Chelsea einen Namen und war entscheidender Mann beim Champions-League-Triumph der Blues 2012 beim "Finale dahoam" von Bayern München in der Allianz Arena gegen die Engländer. Der Angreifer war viele Jahre Kapitän der ivorischen Nationalmannschaft, Ende 2018 hatte er seine aktive Laufbahn beendet. Schon zuletzt hatte Drogba Interesse am Präsidentenamt in seiner Heimat bekundet.