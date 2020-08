Elfenbeinküste: Drogba will Verbands-Präsident werden

Abidjan (SID) - Die ivorische Fußball-Ikone Didier Drogba will Präsident des nationalen Verbandes der Elfenbeinküste FIF werden. Eine entsprechende Kandidatur hat der 42-Jährige eingereicht. Er wolle zur "Wiedergeburt" des Fußballs in seiner Heimat beitragen, so der langjährige England-Legionär des FC Chelsea und Bayern-München-Schreck.

Der Ivorer hat die Kandidatur bereits eingereicht © SID

Drogba hatte im "Finale dahoam" des FC Bayern 2012 in München den Ausgleich kurz vor Spielende erzielt und auch im Elfmeterschießen den entschieden Elfer der Blues verwandelt.

Neben Drogba haben sich bereits Idriss Diallo, ehemaliger dritter Vizepräsident des Verbandes, und der derzeitige Vizepräsident des Verbandes und Präsident der Liga, Sory Diabate, beworben.