Ellenbogen-OP: Saison-Aus für Kölns Lehmann

Köln (SID) - Der akut abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Köln muss in den letzten vier Saisonspielen auf seinen Kapitän Matthias Lehmann verzichten. Wie der Tabellenletzte am Donnerstag mitteilte, zog sich der 34-Jährige im Training eine Ellenbogen-Verletzung zu, die am Freitag operativ behandelt werden muss und weitere Einsätze unmöglich macht.

Matthias Lehmann zog sich eine Ellenbogen-Verletzung zu © SID

Lehmann landete nach einem Seitfallzieher unglücklich auf seinem linken Arm. Veränderungen an der Startelf werden durch seinen Ausfall nicht notwendig, Trainer Stefan Ruthenbeck greift seit Jahresbeginn kaum noch auf den Routinier zurück. 2018 wurde Lehmann lediglich vier Mal eingewechselt.

Für die vielleicht schon entscheidende Partie gegen den FC Schalke 04 am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) kann Ruthenbeck zudem noch nicht sicher mit Verteidiger Jorge Mere, Mittelfeldspieler Salih Özcan und den Offensivspielern Simon Zoller und Christian Clemens planen. Mere, Zoller und Clemens trainierten am Donnerstag zumindest individuell.

Köln hat vor dem 31. Spieltag neun Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Bereits mit der Partie gegen Schalke könnte der Abstieg besiegelt sein.