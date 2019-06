Emeli Erbes neue deutsche Gymnastik-Meisterin

Nürnberg (SID) - Neue deutsche Einzel-Meisterin in der Rhythmischen Sportgymnastik wurde in Nürnberg Emeli Erbes. Die 16-Jährige vom TSV Schmiden setzte sich im Mehrkampf vor der Bremerin Julia Stavickaja und Kathrin Arovoj aus Wiblingen durch. In der Gruppen-Gymnastik verteidigte das Quintett des Vorjahressiegers Bremen 1860 seinen Titel erfolgreich.