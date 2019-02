Emery fordert "mehr Beständigkeit" von Özil

London (SID) - Der frühere Fußball-Weltmeister Mesut Özil gerät beim FC Arsenal stärker unter Druck. Teammanager Unai Emery forderte von dem 30-Jährigen vor dem Europa-League-Duell mit BATE Borissow (Donnerstag) mehr Konstanz in den Trainingsleistungen, um sich bei den Gunners in der entscheidenden Saisonphase für mehr Einsätze zu empfehlen.

Aktuell bei Arsenal nur Ersatz: Mesut Özil © SID

"Er muss beständiger sein, für das Training zur Verfügung stehen und für die Spiele. Ohne Verletzungen, ohne Krankheiten", sagte der Spanier und fügte hinzu: "Wenn man regelmäßig und beständig trainiert hat, kann man uns auch in den Spielen helfen."

Özil fehlte den Gunners im bisherigen Saisonverlauf schon mehrfach. Der Mittelfeldstar laborierte an Rücken- und Knieproblemen und litt außerdem an vereinzelten Erkrankungen. In Arsenals 26 bisherigen Ligaspielen gehörte Özil lediglich 13-mal zur Anfangsformation und wurde einmal eingewechselt. Sein bislang letztes Spiel für die Londoner bestritt der Ex-Nationalspieler am 25. Januar, ehe Özil in den drei seitherigen Pflichtspielen seines Klubs erneut nicht zum Einsatz kam.

Laut Emery steht Özil für Londons angestrebte Aufholjagd gegen Borissow nach der 0:1-Niederlage vor Wochenfrist im Hinspiel grundsätzlich bereit. Ob der frühere Schalker und Bremer auch auflaufen wird, ließ der Coach offen.