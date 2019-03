Empoli beurlaubt Coach Iachini und holt Andreazzoli zurück

Empoli (SID) - Der italienische Fußball-Erstligist FC Empoli hat nach der 1:2-Niederlage gegen AS Rom am Montagabend seinen Trainer Giuseppe Iachini beurlaubt. Der 54-Jährige saß erst seit November auf der Trainerbank des Klubs, der den viertletzten Platz in der Tabelle belegt. Lediglich ein Punkt trennt den Verein von den Abstiegsrängen.

Giuseppe Iachini wurde vom FC Empoli beurlaubt © SID

Iachinis Nachfolger wird sein Vorgänger Aurelio Andreazzoli. Der 65-Jährige hatte Empoli in der Vorsaison zurück in die Serie A geführt.