Emre Can bei Juve vor Rückkehr auf den Platz

Turin (SID) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can von Juventus Turin steht nach seiner Schilddrüsen-OP vor der Rückkehr auf den Platz. "Can steht zur Verfügung. Es geht ihm gut, und er will spielen", sagte Trainer Massimiliano Allegri vor dem Spitzenspiel gegen Inter Mailand am Freitag (20.30 Uhr): "Vielleicht wird er einige Minuten lang zum Einsatz kommen."

Can könnte gegen Inter schon wieder auf dem Platz stehen © SID

Can hatte sich am 29. Oktober wegen eines Schilddrüsenknotens in seiner Geburtsstadt Frankfurt einer Operation unterziehen müssen. Der Nationalspieler war im Sommer vom FC Liverpool zu Juventus gewechselt, seit Anfang Oktober bestritt Can kein Spiel mehr für die "Alte Dame".