Endrunde im Hallenhockey nach Mülheim verlegt

Köln (SID) - Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 26. und 27. Januar im Hallenhockey ist kurzfristig von Heidelberg nach Mülheim an der Ruhr verlegt worden. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am Dienstag mitteilte, sei die ursprünglich avisierte Halle der hohen Zuschauernachfrage nicht gerecht geworden. Die besten vier Männer- und Frauenteams der Bundesliga werden deswegen in der Sporthalle im Ruhrgebiet, die 2300 Zuschauer fasst, um den deutschen Meistertitel kämpfen.