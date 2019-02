Endspurt in der WM-Qualifikation: "Sehr ernsthafte Woche" für die Basketballer

Tel Aviv (SID) - Mit dem WM-Ticket in der Tasche stehen für die deutschen Basketballer in dieser Woche die beiden letzten Qualifikationsspiele auf dem Programm. Gegen Gastgeber Israel am Donnerstag (18.30 Uhr MEZ) in Tel Aviv und gegen Griechenland am Sonntag in Bamberg (18.00/beide MagentaSport) geht es um eine möglichst gute Ausgangsposition vor der Auslosung für die Endrunde in China (31. August bis 15. September).

"Das ist eine sehr wichtige Maßnahme für uns", sagte Bundestrainer Henrik Rödl: "Wir wollen vielleicht ein paar Dinge ausprobieren, die dann richtungsweisend sind für die Weltmeisterschaft im Sommer. Wir haben zwei starke Gegner, es wird eine sehr ernsthafte Woche."

Rödl muss ohne seine NBA-Profis und feh (Besiktas Istanbul) auskommen. Der Kapitän hat sich den kleinen Finger der linken Hand gebrochen. Paul Zipser (San Pablo Burgos/Spanien) kehrt nach fast zweieinhalb Jahren zurück, Jonas Mattisseck (Alba Berlin) und Christian Sengfelder (Basketball Löwen Braunschweig) hoffen auf ihr Debüt. Danilo Barthel und Maodo Lo (beide Bayern München) stoßen erst am Samstag zur Mannschaft.

"Ich freue mich wirklich, dass ich endlich mal wieder dabei bin. Es ist zwar nur für kurz, aber jedes Spiel mit der Nationalmannschaft freut mich", sagte Zipser vor seinem Comeback. Der 25-Jährige hatte wegen eines Ermüdungsbruchs im linken Fuß lange pausieren müssen.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) liegt in der Gruppe L hinter den punktgleichen Griechen auf Platz zwei. Gewinnen beide Teams am Donnerstag - die Griechen treffen auf Georgien - kommt es in Bamberg zum Showdown um Platz eins. - Das Aufgebot für das Israel-Spiel im Überblick:

Ismet Akpinar (ratiopharm Ulm), Bastian Doreth, Andreas Seiferth (beide medi Bayreuth), Niels Giffey, Jonas Mattisseck, Joshiko Saibou, Johannes Thiemann (alle Alba Berlin), Andreas Obst (Monbus Obradoiro/Spanien), Christian Sengfelder (Basketball Löwen Braunschweig), Karsten Tadda (EWE Baskets Oldenburg), Paul Zipser (San Pablo Burgos/Spanien), Maik Zirbes (Roter Stern Belgrad/Serbien)