England: Bittere Heimpleite für Wagner mit Huddersfield

Huddersfield (SID) - Teammanager David Wagner rutscht mit dem Aufsteiger Huddersfield Town in den Abstiegskampf der englischen Premier League. Die Mannschaft des deutschen Fußball-Trainers kassierte am 23. Spieltag eine bittere 1:4 (1:1)-Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten West Ham United. Nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg liegt Huddersfield als Tabellen-13. nur noch vier Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz.

Wieder kein Sieg für David Wagner mit Huddersfield © SID

Einen Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Ränge musste Nationalspieler Antonio Rüdiger mit Titelverteidiger FC Chelsea hinnehmen. Die Londoner kamen gegen den Ex-Meister Leicester City nicht über ein 0:0 hinaus und verpassten den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz.

Vizemeister Tottenham Hotspur verkürzte den Rückstand auf die Blues dank Torjäger Harry Kane auf drei Punkte. Mit seinen Saisontoren Nummer 21 und 22 (47. und 59.) sicherte der Nationalspieler den Spurs den 4:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Everton. Kane, der im vergangenen Kalenderjahr mit 39 Treffern einen Premier-League-Rekord aufgestellt hatte, ist jetzt mit insgesamt 98 Ligatoren bester Torschütze in Tottenhams Vereinsgeschichte.

Huddersfield gelang nach dem Rückstand durch Mark Noble (25.) noch vor der Pause der Ausgleich durch Joe Lolley (40.). In der zweiten Halbzeit ging das Team um den früheren Münchner Löwen Christopher Schindler regelrecht unter. Matchwinner für die Hammers war der Ex-Bremer Marko Arnautovic, der zunächst selbst traf (46.) und dann die Treffer von Manuel Lanzini (56. und 61.) vorbereitete.

Einen Punkt hinter Wagners Mannschaft liegt der Ex-Ingolstädter Pascal Groß mit Brighton and Hove Albion nach dem 0:2 (0:1) beim Vorletzten West Bromwich Albion. Johnny Evans (4.) und Craig Dawson (55.) trafen für den Abstiegskandidaten.