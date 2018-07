England: Cabaye von Crystal Palace zu Al-Nasr

Dubai (SID) - Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Yohan Cabaye wechselt von Crystal Palace aus England in die Vereinigten Arabischen Emirate zum in Dubai ansässigen Klub Al-Nasr. Dies teilte der Klub aus den Emiraten am Dienstag mit. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Yohan Cabaye im Dress von Crystal Palace © SID

Für Crystal Palace lief Cabaye insgesamt 109-mal auf. Zuvor stand er beim französischen Erstligisten OSC Lille (2004-2011), dem englischen Erstligisten Newcastle United (2011-2014) und beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain (2014-2015) unter Vertrag. Für die französische Nationalmannschaft lief Cabaye 48-mal auf und erzielte vier Treffer.