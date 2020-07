England: Johnson macht Hoffnungen auf Zuschauer-Rückkehr im Herbst

London (SID) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat eine Rückkehr der Fans in die Stadien für Oktober in Aussicht gestellt. "Wir werden in Vorbereitung auf eine große Wiedereröffnung im Herbst größere Versammlungen an Orten wie Fußballstadien testen", sagte Johnson am Freitag. Laut der BBC soll der erste Testlauf am 26. und 27. Juli bei Cricket-Freundschaftsspielen stattfinden und den Corona-Richtlinien unterliegen.

Die Aussagen des Premierministers lassen Fans hoffen © SID

Johnson betonte aber auch, dass "die Rückkehr der Fans in einer COVID-19-sicheren Art und Weise geschehen muss. Vorbehaltlich des erfolgreichen Ausgangs der Testläufe." Sportminister Nigel Huddleston ergänzte: "Auch wenn es noch dauern wird, bis die Stadien wieder voll ausgelastet werden können, ist das ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, auf dem Weg zur Wiederaufnahme des Live-Zuschauersports in unserem Land."

Nach der Corona-Zwangspause setzte unter anderem die englische Premier League vor leeren Rängen ihre Saison fort. Die Spielzeit 2020/2021 soll am 12. September starten.