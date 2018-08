England: ManCity lässt erste Punkte liegen - erster Sieg für Arsenal

London (SID) - Mit Ilkay Gündogan und Leroy Sane hat der englische Fußball-Meister Manchester City die ersten Punkte in der neuen Saison der Premier League liegen gelassen. Beim Aufsteiger Wolverhampton Wanderers kam die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

ManCity (1:1) mit Sane (v.) lässt erstmals Punkte liegen © SID

Willy Boly brachte den Außenseiter in Führung (57.), Aymeric Laporte glich für die Citizens aus (69.). WM-Teilnehmer Gündogan stand in der Startelf, wurde in der 77. Minute ausgewechselt - gegen Sane, der allerdings nicht den erhofften neuen Schwung brachte. Sergio Agüero traf mit einem Freistoß nur die Latte (90.+5). ManCity hatte die ersten beiden Ligaspiele gegen den FC Arsenal (2:0) und Huddersfield Town (6:1) gewonnen.

Ein Eigentor bescherte Arsenal den ersten Saisonsieg. Issa Diop traf beim 3:1 (1:1) der Londoner gegen West Ham United ins eigene Netz (70.). Der Ex-Bremer Marko Arnautovic hatte die Gäste in Führung gebracht (25.), Nacho Monral ausgeglichen (30.). Danny Welbeck erhöhte auf 3:1 (90.+2). Ex-Nationalspieler Mesut Özil fehlte wegen einer Grippe, der ehemalige Leverkusener Torwart Bernd Leno saß erneut auf der Bank.

Den ersten Punkt fuhr Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner ein. Ggen Cardiff City erreichte der letztjährige Aufsteiger ein 0:0.