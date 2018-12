England: ManCity wieder Tabellenführer

Manchester (SID) - Titelverteidiger Manchester City hat in der englischen Premier League am 17. Spieltag zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung übernommen. Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola, mit den Nationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan in der Anfangsformation angetreten, gewann gegen den FC Everton mit 3:1 (1:0).

Sane (l.) bereitet vor - Gabriel Jesus (M.) trifft © SID

Gabriel Jesus (22.) erzielte jeweils auf Vorarbeit von Sane das 1:0 und 2:0. Außerdem war für die Citizens Raheem Sterling (69.) erfolgreich. Für die Liverpooler traf Dominic Calvert-Lewin (65.) zum zwischenzeitlichen 1:2.

Mit 44 Punkten löste ManCity den bisherigen Spitzenreiter FC Liverpool (42) ab. Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp spielen am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Rekordmeister Manchester United und können dann wieder Tabellenplatz eins übernehmen.