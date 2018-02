England: ManUnited an Liverpool vorbei auf Platz zwei - Spurs siegen dank Kane

Manchester (SID) - Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat sich am Sonntag am FC Liverpool vorbei auf den zweiten Platz der Premier League geschoben. Die Stars von Teammanager Jose Mourinho kamen im Spitzenspiel gegen Meister FC Chelsea zu einem schwer erkämpften 2:1 (1:1).

Manchester United erobert Rang zwei zurück © SID

Der Brasilianer Willian (32.) hatte die Blues in Führung geschossen, der belgische Torjäger Romelu Lukaku (39.) glich für ManUnited aus. Jesse Lingard (75.) traf zum Siegtor für die Gastgeber, die zwei Punkte Vorsprung auf das Klopp-Team aufweisen.

Im zweiten Sonntagsspiel setzte sich Tottenham Hotspur mit 1:0 (0:0) bei Crystal Palace durch. Torjäger Harry Kane (88.) sicherte mit seinem 24. Saisontreffer den Dreier. Mit 55 Punkten belegen die Spurs den vierten Platz.

Der französische Vize-Europameister Paul Pogba stand am Sonntag wieder in der Anfangsformation von ManUnited gegen Chelsea. Zuletzt hatte es bereits Medienberichte gegeben, wonach es zum Zerwürfnis von Pogba mit Teammanager Jose Mourinho gekommen sei. Der portugiesische Fußballlehrer hatte diese Meldungen jedoch stets heftig dementiert. Aufseiten von Chelsea gehörte Nationalspieler Antonio Rüdiger ebenfalls der Startformation an.