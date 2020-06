England: Saison-Aus für Leno nach Bänderdehnung im Knie

Köln (SID) - Für den deutschen Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno vom FC Arsenal ist die Saison in der englischen Premier League wohl gelaufen, allerdings ist der 28-Jährige von der befürchtet schweren Verletzung verschont geblieben. Wie die Gunners am Dienstagabend mitteilten, hat sich Leno im Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion am Samstag eine mittelschwere Bänderdehnung im rechten Knie zugezogen. In vier bis sechs Wochen soll der Ex-Leverkusener wieder ins volle Training einsteigen.

Saison-Aus für Bernd Leno © SID

Leno war bei der Niederlage in Brighton (1:2) beim Abfangen einer Flanke mit Neal Maupay zusammengeprallt und hatte sich dabei das Knie verdreht. Unter Schmerzen wurde der Torhüter, bei dem zunächst der Verdacht auf einen Kreuzbandriss bestand, vom Platz getragen.