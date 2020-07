England: Vardy ältester Torschützkönig der Geschichte

London (SID) - Der englische Fußball-Nationalstürmer Jamie Vardy vom Erstligisten Leicester City ist mit 33 Jahren der älteste Torschützenkönig in der Geschichte der Premier League. Vardy erzielte für die Foxes in 35 Partien 23 Tore und traf im Schnitt alle 131 Minuten. Vardy löste den Ivorer Didier Drogba ab, welcher in der Saison 2009/2010 im Alter von 32 Jahren 29 Treffer erzielt hatte.

23 Treffer in 35 Partien: Jamie Vardy © SID

Zweitplatzierter dieses Jahres ist der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Arsenal zusammen mit Southamptons Danny Ings (jeweils 22 Treffer). Vorjahressieger Mohamed Salah (FC Liverpool) kam diese Saison auf 19 Treffer.

Der Goldene Schuh ist das englische Pendant zur deutschen Torjägerkanone und wird jeweils an den treffsichersten Torschützen der Premier-League-Saison verliehen.