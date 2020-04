England: Weltmeister Jimmy Greaves nicht mehr im Krankenhaus

London (SID) - Englands Fußballheld Jimmy Greaves befindet sich nicht länger im Krankenhaus. Der beste Torschütze der englischen Erstligageschichte (357 Treffer), der in der vergangenen Woche wegen einer Erkrankung in eine Klinik eingeliefert wurde, sei nun wieder zu Hause und erhole sich im Beisein seiner Frau Irene, hieß es am Mittwoch auf der Facebook-Seite des Weltmeisters von 1966: "Er war sehr krank, und wir hoffen, dass er sich weiter gut erholen wird."

Three-Lions-Legende Jimmy Greaves wieder zu Hause © SID

Greaves' Management hatte bereits in der vergangenen Woche klargestellt, dass die Behandlung des 80-Jährigen nicht mit dem Coronavirus in Verbindung stünde. Auch habe Greaves, der seit einem schweren Schlaganfall im Jahr 2015 im Rollstuhl sitzt, keinen erneuten Schlaganfall erlitten.