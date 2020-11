England ohne Henderson und Sterling gegen Island

London (SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss im Nations-League-Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr) gegen Island auf Jordan Henderson und Raheem Sterling verzichten. Liverpool-Kapitän Henderson laboriert an einer Prellung aus dem Belgien-Spiel (0:2) am Sonntag in Löwen, ManCity-Angreifer Sterling klagte über Wadenprobleme.

Jordan Henderson (l.) fehlt den Three Lions gegen Island © SID

Beide Spieler kehrten mittlerweile zu ihren Klubs zurück. Englands Teammanager Gareth Southgate hat für die Partie im Wembley-Stadion noch 22 Spieler zur Verfügung.