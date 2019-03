England startet ohne Alexander-Arnold in EM-Qualifikation

London (SID) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss zum Start in die EM-Qualifikation auf Trent Alexander-Arnold verzichten. Der 20 Jahre alte Außenverteidiger vom FC Liverpool steht dem Weltmeister von 1966 am Freitag gegen Tschechien und am Montag in Montenegro aufgrund von Rückenproblemen nicht zur Verfügung. Das teilte der Verband am Mittwoch mit.