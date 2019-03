Englische Pressestimmen zum Spiel Manchester City - Schalke 04 (zusammengestellt vom SID)

Köln (SID) - The Sun: "Peps Männer im siebten Himmel. Das war Citys höchster, beeindruckendster Sieg in der Champions League. Und er hätte noch höher ausfallen können. Schalkes Torwart Ralf Fährmann wurde innerhalb von sieben Minuten abgefertigt, getunnelt und gedemütigt. Er wurde hoffnungslos alleine gelassen."

Frustrierte Schalker nach dem CL-Aus © SID

Daily Mail: "Ein schillerndes City schenkt Schalke sieben Stück ein, um ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen. City war absolut fantastisch. Effektiv und rücksichtslos."

The Guardian: "Manchester City genießt den Spaziergang zum 7:0 unter die letzten Acht gegen schlaffe Schalker. Es war ein Abend von spektakulärer Überlegenheit. Das gruseligste für die anderen Teams vor der Viertelfinal-Auslosung ist, dass es lange gar nicht so aussah, als würde Guardiolas Team am Maximum spielen."

The Telegraph: "Demolition men. Sergio Aguero führt ManCity bei der Zerstörung von Schalke an und unter die letzten Acht der Champions League. Schalke entschuldigte sich nach der Niederlage feierlich. Eine Niederlage, die nicht nur durch das hohe Ergebnis, sondern auch die Art und Weise die Überlegenheit des Gegners offenbarte."

Mirror: "Siebter Himmel! ManCity bucht das Champions-League-Viertelfinale mit einem Rekordsieg gegen Schalke."

The Times: "Sterling und Sane im Herzen von Citys elegantem Abrissjob. Gegen Citys herrschaftliche Flügelspieler hatte Schalkes Abwehr keine Chance. Sane traf, kreierte und zerstörte."