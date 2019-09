Englischer Nationalspieler Rice bedroht

London (SID) - Declan Rice ist nach seinem Wechsel von der irischen in die englische Fußball-Nationalmannschaft bedroht worden. Es habe "Drohungen gegen meine Familie und gegen mich", gegeben, sagte der 20-Jährige vom Premier-League-Klub West Ham United. Die Drohungen seien online ausgesprochen worden. Leute hätten angekündigt, "zu mir nach Hause zu kommen".

Drohungen gegen sich und seine Familie: Declan Rice © SID

Rice hatte drei Länderspiele für Irland bestritten, dann entschied er sich für einen Wechsel zu den Three Lions. Für den WM-Vierten kam er bisher ebenfalls in drei Spielen zum Einsatz. Die Drohungen seien für seine Familie schwieriger gewesen als für ihn, so Rice.