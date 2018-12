Entlassener Mourinho: "Habe eine Zukunft ohne Manchester United"

Manchester (SID) - Star-Trainer Jose Mourinho will nach seiner Entlassung beim englischen Fußball-Rekordmeister Manchester United nicht gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber nachtreten. "Ich werde mich nicht ändern. Ich werde die guten Dinge in Erinnerung behalten und nicht darüber reden, was im Klub passiert ist", sagte der Portugiese in seinem ersten Interview nach der Trennung dem TV-Sender Sky: "Ich war immer sehr kritisch Teammanagern gegenüber, die einen Verein verlassen haben und dann über Details geredet haben, wer für die Situation verantwortlich ist. So bin ich nicht."

Jose Mourinho will seiner Linie als Trainer treu bleiben © SID

Mourinho war am Dienstag in Manchester entlassen worden. In der Tabelle hat United bereits 19 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp. Interimsweise wird der ehemalige United-Stürmer Ole Gunnar Solskjaer Mourinhos Nachfolge antreten.

"Manchester United hat eine Zukunft ohne mich, und ich habe eine Zukunft ohne Manchester United", sagte Mourinho: "Bis ich ins Fußballgeschäft zurückkehre, habe ich das Recht, mein normales Leben zu leben. Manchester United ist die Vergangenheit."