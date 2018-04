Entscheidung in Görges-Halbfinale erst Sonntag

Charleston (SID) - Julia Görges (Bad Oldesloe) muss ihre Halbfinalpartie beim WTA-Turnier in Charleston am Sonntag fortsetzen. Aufgrund anhaltenden Regens wurde der Spielbetrieb am Samstag vorzeitig beendet. Die Entscheidung traf die Turnierleitung.

Die Görges-Partie wurde wegen des Wetters unterbrochen © SID

Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand das Semifinale zwischen Görges und der Lettin Anastasija Sevastova 4:4. Das zweite Halbfinale zwischen Madison Keys (USA) und Kiki Bertens (Niederlande) soll am Sonntag um 10.30 Uhr Ortszeit beginnen, anschließend wird die Partie von Görges fortgesetzt. Noch am Sonntag soll auch das Endspiel stattfinden.