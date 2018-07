"Entscheidung kann ihn stärker machen": Guardiola muntert Sane auf

Köln (SID) - Star-Trainer Pep Guardiola hat seinem Offensivspieler Leroy Sane nach dessen Nicht-Nominierung für die Fußball-Weltmeisterschaft Mut zugesprochen. "Leroy muss akzeptieren, dass diese Entscheidung ihn stärker machen kann", sagte der Coach von Manchester City im Rahmen der US-Tour des englischen Meisters. "Er ist noch so jung und in zwei Jahren findet eine EM und in vier Jahren wieder eine WM statt."

Sane war vor der Endrunde in Russland von Bundestrainer Joachim Löw überraschend aus dem vorläufigen WM-Kader gestrichen worden, nachdem er in der Premier League mit 25 Scorerpunkten in 32 Spielen seine bisher stärkste Saison auf der Insel gespielt hatte. "All das ist jetzt Vergangenheit. Er muss sein Spiel weiter verbessern und das Level der vergangenen Saison beibehalten", sagte Guardiola.