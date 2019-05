Entscheidung über BBL-Lizenz für Nürnberg vertagt

Köln (SID) - Die für Freitag vorgesehene Entscheidung über die nachträgliche Erteilung der Bundesliga-Lizenz für die Basketballer der Nürnberg Falcons ist vertagt worden. Wie die Franken am Freitagnachmittag nach der mündlichen Berufungsverhandlung vor dem Schiedsgericht in Köln mitteilten, prüfen der Gutachterausschuss und die Basketball Bundesliga (BBL) nach Pfingsten neu. Hauptthema sei dann "die sichere, verlässliche Umsetzung der Spielstätte".

Die BBL hatte Nürnberg die Lizenz am 9. Mai zunächst verweigert. Grund dafür waren fehlende Nachweise zum Hallenbau und zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die schriftliche Zusage der Stadt Nürnberg zum Bau einer neuen Halle ist nach Klubangaben da. Diese soll neben dem Max-Morlock-Stadion errichtet werden. Als Alternativ-Spielorte stehen nach Angaben der Falcons für die ersten Saisonspiele die Donau-Arena Regensburg und die Arena in Bamberg zur Verfügung, sollte der Neubau nicht rechtzeitig fertig sein.

Die Falcons, als Vizemeister der 2. Liga (ProA) sportlich aufgestiegen, haben in der vergangenen Saison in einem provisorischen Zeltbau am Flughafen vor 1500 Zuschauern gespielt. Die Halle ist aber laut BBL-Auflagen zu klein, deshalb ist ein neuer Fertigbau geplant.