Entscheidung über Gladbach-Köln erst am Dienstag

Mönchengladbach (SID) - Eine Entscheidung über die Austragung des rheinischen Fußball-Derbys zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) wird erst am Dienstagmittag oder -nachmittag fallen. Dies sagte ein Sprecher der Stadt Mönchengladbach auf SID-Anfrage. "Die Situation ist völlig offen", betonte er.

Aufgrund des Coronavirus wird derzeit über die Austragung der Partie als "Geisterspiel" oder eine komplette Absage diskutiert. Am vergangenen Samstag war der Westschlager zwischen Gladbach und Borussia Dortmund (1:2) noch ohne größere Einschränkung ausgetragen worden. Lediglich Fans aus der Coronavirus-Risikoregion Heinsberg waren gebeten worden, von einem Besuch im Borussia-Park Abstand zu nehmen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Sonntag die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern empfohlen. "Großveranstaltungen haben natürlich die Neigung, dass da viel übertragen wird. Deshalb werden wir diesen Rat jetzt auch (...) bei uns in Nordrhein-Westfalen umsetzen", hatte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" gesagt.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert hatte in einer Erklärung am Sonntag deutlich gemacht, es stehe außer Frage, "dass die Saison wie vorgesehen bis Mitte Mai zu Ende gespielt werden muss, um Auf- und Absteiger sowie die Teilnehmer für die internationalen Wettbewerbe zu ermitteln". Nur so erhielten Klubs und DFL trotz schwieriger Umstände für die kommende Spielzeit Planungssicherheit.