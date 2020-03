Entscheidung über Handball-Saison laut Bohmann "Anfang Mai"

Köln (SID) - Die Entscheidung über eine mögliche Fortführung der Saison in der Handball-Bundesliga muss spätestens Anfang Mai fallen. Das sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann im Gespräch mit dem Mannheimer Morgen. "Sollte es tatsächlich noch die Möglichkeit geben weiterzuspielen, könnte am 24. Juni der letzte Spieltag stattfinden", sagte Bohmann: "Wir haben noch sieben Spieltage, sodass man Mitte Mai anfangen müsste."

Sieht die WM als große Chance: Frank Bohmann © SID

Offiziell endet die Saison am 30. Juni, wegen der Coronakrise pausiert die Handball-Bundesliga momentan zunächst bis zum 22. April. Der letzte Spieltag war ursprünglich für den 14. Mai geplant. Das Final Four um den DHB-Pokal wurde bereits auf den 27./28. Juni verlegt. Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) hatte ihre Saison bereits am 18. März für beendet erklärt.