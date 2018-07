Entscheidung von Löw für Vogts "die einzig richtige"

Korschenbroich (SID) - Joachim Löw bekommt für den Entschluss zur Fortsetzung seines Engagements als Bundestrainer viel Zuspruch von Berti Vogts. "Das ist die einzig richtige Entscheidung. Ich freue mich für Joachim Löw und auch für den deutschen Fußball", sagte der frühere Bundestrainer Sport1.

Vogts versteht die Nichtnominierung von Mario Götze © SID

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass Löw (58) trotz des WM-Debakels in Russland weitermachen wird. "Es gab und gibt keine Alternative zu ihm", sagte Vogts und erinnerte an die Erfolge: "Man muss sich nur anschauen, was er in den vergangenen Jahren mit der Nationalmannschaft geleistet hat - auch im internationalen Vergleich."

Vogts, als Spieler Weltmeister 1974 und als Trainer Europameister 1996, empfiehlt Löw eine Auszeit. "Er weiß, dass er Fehler gemacht hat. Doch er soll jetzt erst mal einige Wochen in Urlaub fahren", so Vogts: "Er soll zu sich selber finden. Das Wasser im Kessel kocht immer noch."

Die Spielweise bei der WM, die für das DFB-Team erstmals in der Geschichte nach der Vorrunde endete, hat Vogts überhaupt nicht gefallen. "Wenn Passquote und Ballbesitz das Wichtigste im deutschen Fußball sind, dann Gute Nacht. Ich möchte ins Stadion gehen und Mannschaften deutsch und offensiv spielen sehen. Ich habe noch nie eine englische Mannschaft so deutsch Fußball spielen sehen wie bei dieser WM", sagte der 71-Jährige: "Wichtig ist, Tore zu erzielen und Tore zu verhindern. Alles andere ist Schlafwagen-Fußball."