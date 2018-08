Entwarnung bei Alaba: Schwere Prellung am Knie, keine Bänderverletzung

Frankfurt/Main (SID) - Entwarnung bei David Alaba: Der österreichische Nationalspieler von Fußball-Rekordmeister Bayern München fällt nicht wie zunächst befürchtet längerfristig aus. Alaba erlitt beim 5:0 (2:0)-Sieg im Supercup bei Eintracht Frankfurt eine schwere Prellung des linken Kniegelenks. "Eine Bänderverletzung konnte ausgeschlossen werden", teilten die Bayern am Montag nach einer eingehenden Untersuchung mit.

Alaba zog sich eine Prellung des linken Kniegelenks zu © SID

Das Gelenk werde nun "ruhiggestellt. Wann Alaba wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann, soll je nach Heilungsverlauf von Tag zu Tag entschieden werden", hieß es. Ein Einsatz des Linksverteidigers im Pokalspiel der Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Drochtersen/Assel ist deshalb vorerst fraglich. Bis zum Bundesligastart am 24. August gegen die TSG Hoffenheim dürfte Alaba aber wieder fit sein. Alaba hatte sich bei einem Zweikampf mit Danny da Costa verletzt und war ausgewechselt worden (75.).