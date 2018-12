Entwarnung bei Handball-Nationalspieler Lemke

Melsungen (SID) - Entwarnung bei Finn Lemke: Der Handball-Nationalspieler von der MT Melsungen hat sich am Donnerstag im Bundesligaspiel beim VfL Gummersbach (28:23) nur eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen und muss nach Angaben des Klubs wenige Tage pausieren. Die Teilnahme des Abwehrchefs an der Heim-WM (10. bis 27. Januar) ist nicht gefährdet.

Kann bei der Heim-WM spielen: Finn Lemke © SID

MT-Kapitän Lemke war am Freitag von Bundestrainer Christian Prokop ins 18-köpfige Aufgebot des Deutschen Handballbundes (DHB) für die Weltmeisterschaft berufen worden. Nach den beiden letzten Testspielen gegen Tschechien (4. Januar) und Argentinien (6. Januar) wird Prokop zwei Spieler streichen.

Lemke könnte schon am 27. Dezember im Hessenderby gegen die HSG Wetzlar wieder spielen. "Wir werden die Entwicklung in den nächsten Tagen und im Training beobachten. Am Spieltag selber werden wir dann spätestens wissen, ob Finn auflaufen kann", sagte Melsungens Trainer Heiko Grimm.