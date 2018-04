Entwarnung bei Kölns Torhüter Horn

Köln (SID) - Aufatmen beim 1. FC Köln: Der Fußball-Bundesligist kann im Saisonfinale mit Torhüter Timo Horn planen. Die Verletzung, die der Keeper beim 1:1 gegen Mainz 05 am Samstag erlitten hatte, stellte sich bei weiteren Untersuchungen als Prellung im Unterarm heraus. Sein Einsatz in den kommenden Spielen ist nicht in Gefahr.

Timo Horns Einsatz ist nicht in Gefahr © SID

Horn war in der 80. Minute mit dem Mainzer Robin Quaison schmerzhaft zusammengeprallt. Nach kurzer Behandlung beendete er das Spiel und rettete dem Tabellenletzten im Kellerduell mit herausragenden Paraden immerhin noch einen Punkt.