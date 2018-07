Epo-Einfuhr: Longo-Ehemann Ciprelli scheitert mit Einspruch

Grenoble (SID) - Patrice Ciprelli, Ehemann und Trainer von Frankreichs Radsport-Idol Jeannie Longo, ist mit seinem Einspruch gegen eine Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung wegen der Einfuhr des Blutdopingmittels Epo gescheitert. Der 64-Jährige hatte auf eine Verkürzung seiner Strafe gehofft.

Einspruch abgelehnt: Patrice Ciprelli und Jeannie Longo © SID

Das Gericht in Grenoble sah es im März des vergangenen Jahres als erwiesen an, dass Ciprelli zwischen 2008 und 2011 per Internetbestellung verbotenerweise Epo im Wert von 2920 Euro aus dem Ausland eingeschmuggelt hatte. Ciprelli wurde zur Haft und zu einer Zollgeldstrafe in Höhe von 5800 Euro verurteilt.

Luongo sprach von einer Verschwörung. "Es tut mir leid für meinen Mann, er muss die Schuld auf sich nehmen. Er wurde benutzt", sagte die 59-Jährige, "mein einziger Fehler ist, dass ich eine außergewöhnliche Athletin war."

Zur Bezahlung nutzte Ciprelli sowohl seine eigene Kreditkarte, als auch die seiner Ehefrau. Geliefert wurde das Epo zu seiner Mutter oder an einen Freund, dem Ciprelli erzählte, es handele sich um Viagra-Lieferungen.

Longo hatte in ihrer außergewöhnlichen Karriere 13 WM-Titel sowie Olympiagold 1996 im Straßenrennen gewonnen. 2012 beendete sie ihre Laufbahn.