Erfolgreiche Generalprobe für Bayern-Basketballer vor EuroCup-Halbfinale

Braunschweig (SID) - Spitzenreiter Bayern München hat in der Basketball Bundesliga (BBL) eine erfolgreiche Generalprobe für das erste Halbfinale im EuroCup gefeiert. Drei Tage vor dem Duell bei Darüssafaka Istanbul (Dienstag/18.45 Uhr) erkämpfte sich der Pokalsieger am 25. Spieltag ein 91:82 (46:44) bei den Löwen Braunschweig und unterstrich mit dem 20. Ligasieg in Serie seine Dominanz in der BBL.

Musste vor der Pause verletzt vom Feld: Bayerns Barthel © SID

"Wir haben uns das ganze Spiel über schwer getan. Dass wir heute ein enges Spiel hatten, war für Dienstag gar nicht so schlecht", sagte Maik Zirbes, mit 21 Punkten Topscorer der Münchner, bei Telekom Sport.

Verfolger Alba Berlin blieb den Bayern mit einem souveränen 98:71 (45:34) gegen die BG Göttingen auf den Fersen und hat als Tabellenzweiter hinter München (46:2) nun 40:8 Punkte auf dem Konto. Für die Berliner war es bereits der zehnte Sieg in Folge.

Im Kampf um die Play-off-Teilnahme holte ratiopharm Ulm nach zuletzt vier Niederlagen in Serie einen wichtigen Erfolg gegen die Walter Tigers Tübingen. Die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath behielt beim 95:82 (51:43) im 28. Schwaben-Derby die Oberhand und bleibt mit 26:22 Punkten in Schlagdistanz zum achten Tabellenrang.

Im Gegensatz zum Hinspiel in München, als die Löwen am 3. Oktober mit einem 53:111 die bislang höchste Niederlage der Vereinsgeschichte kassierten, gestalteten die Gastgeber die Partie in Braunschweig lange offen. Bayern-Trainer Sasa Djordjevic musste kurz vor der Pause den Ausfall von Nationalspieler Danilo Barthel verkraften, der nach einem Zusammenstoß nicht weiterspielen konnte. Eine Untersuchung soll nun Klarheit über die Gesichtsverletzung bringen.

"Dass Danilo raus musste, hat uns sehr weh getan. Aber wenn selbst ein Danilo Barthel ausfallen kann und wir trotzdem so eine Leistung zeigen, haben wir als Mannschaft unseren Job gemacht", sagte Zirbes. Für das Team des frühereren Bundestrainers Frank Menz auf der Gegenseite war DeAndre Landsdowne mit 27 Punkten am erfolgreichsten.