Erfolgreiche Titelverteidigung: Krawietz/Mies gewinnen erneut die French Open

Paris (SID) - Kevin Krawietz und Andreas Mies haben ihren Titel bei den French Open erfolgreich verteidigt und zum zweiten Mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Das Tennis-Doppel aus Coburg und Köln bezwang am Samstag im Finale von Paris die US-Open-Sieger Mate Pavic/Bruno Soares (Kroatien/Brasilien) 6:3, 7:5.

Krawietz (r.) und Mies verteidigen den Titel © SID

Im Vorjahr war Krawietz und Mies in Roland Garros ein historischer Coup gelungen, als erstes deutsches Doppel seit 82 Jahren hatten sie in Paris triumphiert. Die beiden sind das vierte Herren-Doppel in der Geschichte des Profitennis seit 1968, das seinen Titel bei den French Open erfolgreich verteidigen konnte. Für ihren zweiten Erfolg kassieren Krawietz/Mies knapp 320.000 Euro.