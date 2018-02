Erfolgreicher World-Team-Cup-Auftakt für Tischtennis-Herren

London (SID) - Die deutschen Tischtennis-Herren sind beim World Team Cup in London mit einem Pflichtsieg in die Vorrunde gestartet. Die Europameister mit dem Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) an der Spitze gewannen gegen Ozeanien-Vertreter Australien 3:0.

Pflichtsieg zum Auftakt für die Tischtennis-Herren © SID

In seinem zweiten und letzten Gruppenspiel trifft das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf, in dem Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) wegen einer planmäßigen Wettkampfpause fehlt, am Donnerstagabend auf den WM-Dritten Südkorea. Die jeweils beiden besten Mannschaften aus den vier Dreier-Gruppen erreichen das Viertelfinale (Freitag). Die Damen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) hatten sich nicht für London qualifiziert.

Gegen Australien holten Weltcupsieger Ovtcharov und der Saarbrücker Patrick Franziska die entscheidenden Einzelpunkte für die DTTB-Herren. Zuvor hatten Franziska und Top-20-Spieler Ruwen Filus (Fulda) im Eröffnungsdoppel für die Führung der Favoriten gesorgt.