Erfolgreiches Chong-Debüt: Werder schlägt den LASK

Köln (SID) - Neuzugang Tahith Chong hat beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ein erfolgreiches Debüt gegeben. Beim 4:1 (2:0)-Sieg im Testspiel gegen den österreichischen Erstligisten Linzer ASK bereitete der Niederländer in Zell am Ziller das Tor zum 2:0 durch Johannes Eggestein vor (16.).

Tahith Chong soll die Werder-Offensive beleben © SID

Die weiteren Treffer der Bremer im ersten Test des Trainingslagers erzielten vor 500 Zuschauern Davie Selke (4.), Josh Sargent (47.) und Yuya Osako (77.). Werder hatte U21-Nationalspieler Chong am Sonntag für ein Jahr vom englischen Rekordmeister Manchester United ausgeliehen.