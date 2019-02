Erfolgreiches Comeback für NHL-Profi Kühnhackl

New York (SID) - Der zweimalige Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl (27) hat nach mehr als fünf Wochen Pause ein erfolgreiches Comeback in der Eishockey-Profiliga NHL gegeben. In seinem erst zweiten Einsatz in diesem Jahr gewann der Stürmer aus Landshut mit den New York Islanders gegen Colorado Avalanche 4:3 nach Verlängerung.

Tom Kühnhackl (r.) feiert erfolgreiches NHL-Comeback © SID

Kühnhackl, der für den verletzten Cal Clutterbuck ins Aufgebot rutschte, bekam 13:11 Minuten Eiszeit und blieb ohne Scorerpunkt. Kühnhackl hatte 2016 und 2017 mit den Pittsburgh Penguins den NHL-Titel geholt.

Thomas Greiss kam im Tor der Islanders nicht zum Einsatz, bei Colorado saß NHL-Champion Philipp Grubauer ebenfalls auf der Bank.