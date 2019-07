Erfolgreiches Debüt für Gladbachs Trainer Rose

Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat im ersten Spiel mit Trainer Marco Rose einen klaren Sieg gefeiert. Im Stadtduell gegen den Sechstligisten 1. FC Mönchengladbach gewann das Rose-Team 8:0 (8:0). Bester Torschütze für den Europa-League-Teilnehmer war Alassane Plea mit einem Dreierpack.

Plea (l.) schoss im ersten Testspiel drei Tore © SID

Am Samstag bestreitet die Borussia ein Blitzturnier mit dem FC Augsburg, Zweitligist Greuther Fürth sowie Drittligist 1860 München. Am Sonntag geht es in das einwöchige Trainingslager nach Rottach-Egern. Das erste Pflichtspiel bestreitet Mönchengladbach am 9. August im DFB-Pokal beim Zweitligisten SV Sandhausen.