Erfolgreichste WM-Skispringer: Eisenbichler auf Rang zwölf

Seefeld in Tirol (SID) - Markus Eisenbichler hat im Mixed-Wettbewerb von Seefeld die vierte WM-Goldmedaille seiner Karriere gewonnen und mit Martin Schmitt gleichgezogen. In der Liste der erfolgreichsten Skispringer der WM-Geschichte liegt Eisenbichler nun auf Rang zwölf. Carina Vogt, die im Mixed nicht am Start war, hat sogar fünfmal Gold gewonnen und ist die einzige Frau in den Top 10. - Die erfolgreichsten Skispringer bei Weltmeisterschaften (Gold - Silber - Bronze):

WM: Eisenbichler gewinnt seine vierte Goldmedaille © SID

1. Thomas Morgenstern (Österreich/2005-2013) 8 2 1

2. Wolfgang Loitzl (Österreich/2001-2013) 7 0 1

3. Gregor Schlierenzauer (Österreich/2007-2017) 6 5 1

4. Janne Ahonen (Finnland/1995-2005) 5 3 2

5. Birger Ruud (Norwegen/1931-1948) 5 2 0

6. Matti Nykänen (Finnland/1982-1989) 5 1 3

7. Carina Vogt (Deutschland/2013-) 5 0 1

8. Martin Schmitt (Deutschland/1997-2011) 4 3 3

9. Jari Puikkonen (Finnland/1982-1989) 4 2 2

10. Ari-Pekka Nikkola (Finnland/1987-1997) 4 2 1

11. Adam Malysz (Polen/2001-2011) 4 1 1

12. Markus Eisenbichler (Deutschland/2017-) 4 0 1