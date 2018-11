Erfolgserlebnis für Kaymer in Antalya

Antalya (SID) - Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer hat nach seinen mäßigen Leistungen in der jüngsten Vergangenheit ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der ehemalige Weltranglistenerste aus Mettmann benötigte am Donnerstag für den Par-71-Kurs in Antalya/Türkei im Rahmen der Europa-Tour insgesamt 66 Schläge und liegt nach der ersten Runde auf dem geteilten fünften Platz.

Kaymer liegt derzeit auf Rang 163 der Weltrangliste © SID

"Ich bin sehr zufrieden mit fünf unter Par nach der ersten Runde und freue mich schon auf die morgige zweite Runde", schrieb der 33-Jährige bei Twitter.

Der Rückstand auf den führenden Iren Paul Dunne beträgt zwei Schläge. Maximilian Kieffer (Düsseldorf) startete mit einer soliden 70 in das mit sieben Millionen Dollar dotierte Turnier und belegt den geteilten 32. Rang.