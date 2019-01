Erfolgsserie von DEL-Spitzenreiter Mannheim gerissen

Köln (SID) - Die Erfolgsserie von Spitzenreiter Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist gerissen. Erstmals nach acht Siegen musste der Ex-Meister durch ein 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen bei den Straubing Tigers wieder als Verlierer vom Eis. Verfolger und Titelverteidiger Red Bull München feierte gegen Kellerkind Iserlohn Roosters mit einem 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) seinen sechsten Erfolg nacheinander und verkürzte seinen Rückstand auf die Kurpfälzer auf nur noch sieben Punkte.

Pavel Gross und seine Adler verlieren gegen Straubing © SID

Im Kampf um die sechs Direktplätze in den Play-offs rückten die Augsburger Panther durch ihren zweiten Sieg in Folge mit 4:2 (2:0, 1:2, 1:0) gegen den bisherigen Tabellennachbarn ERC Ingolstadt an den Fischtown Pinguins Bremerhaven und den Kölner Haien (am Donnerstag 5:4 n.V. gegen Bremerhaven) vorbei auf Rang vier vor. Auf Platz drei liegt unverändert die Düsseldorfer EG, die durch ein 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen bei den Grizzlys Wolfsburg erstmals nach vier Niederlagen in Serie wieder ein Erfolgserlebnis bejubeln konnte.

Die Eisbären Berlin müssen unterdessen aufgrund ihrer anhaltenden Krise immer stärker um die Teilnahme an den Pre-Play-offs zittern. Das Hauptstadt-Team kassierte bei den Nürnberg Ice Tigers mit 4:6 (1:2, 3:0, 0:4) bereits seine siebte Pleite in Folge und fiel hinter die Franken auf den zehnten und zugleich letzten Platz für die Vorausscheidungen zurück. Sogar ganz aus den Top 10 stürzten die Krefeld Pinguine durch ein 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) bei Schlusslicht Schwenninger Wild Wings heraus.