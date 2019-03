Erkältung: Dahlmeier fällt für Mixed-Staffel aus

Östersund (SID) - Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (Partenkirchen) fällt wegen einer Erkältung bei der WM in Östersund für die Mixed-Staffel aus. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) wenige Stunden vor dem Rennen am Donnerstagnachmittag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit. Für Dahlmeier rückt Denise Herrmann (Oberwiesenthal) in die deutsche Mannschaft.

Laura Dahlmeier führt das Frauen-Aufgebot an © SID

Der DSV begründete den Verzicht Dahlmeiers als Vorsichtsmaßnahme für den Sprint am Freitag (16.15 Uhr) und die Verfolgung am Sonntag (13.45 Uhr). Der Ausfall ist der nächste Rückschlag für Dahlmeier: Wegen eines geschwächten Immunsystems war die siebenmalige Weltmeisterin erst kurz vor Weihnachten in die Saison gestartet.

Nach dem Weltcup in Nove Mesto fiel sie wegen einer Erkältung zwischen den Jahren für die Rennen in Oberhof aus. Zuletzt hatte sie die WM-Generalprobe in Soldier Hollow/USA ausgelassen, um sich perfekt für den Saisonhöhepunkt vorzubereiten.

Den erneuten Rückschlag hatte man befürchten müssen. Dahlmeier wirkte schon am Mittwoch vor und während des Abschlusstrainings angeschlagen. Auf dem Weg zur Strecke lief sie leicht hüstelnd zwischen den Wachstrucks umher, später trainierte sie mit blassem Gesicht.