Erkältung: Torhüterin Schult fehlt im Training

Rennes (SID) - Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult hat am Montagvormittag im WM-Quartier in Rennes eine Trainingspause eingelegt. Wie Pressesprecherin Annette Seitz erklärte, wurde die 28-Jährige wegen einer leichten Erkältung mit Schnupfen und Halsschmerzen geschont. Ihr Einsatz im WM-Viertelfinale am Samstag (18.30 Uhr/ARD und DAZN) sei aber nicht gefährdet.

Almuth Schult wurde wegen einer Erkältung geschont © SID

Der nächste Gegner des zweimaligen Weltmeisters wird am Montagabend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) ermittelt, wenn in Paris Schweden und Kanada aufeinandertreffen.