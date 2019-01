Erkrankter Frenzel fehlt in Klingenthal

Klingenthal (SID) - Kombinations-Olympiasieger Eric Frenzel muss auf den Start bei den Heimrennen am Wochenende in Klingenthal verzichten. Der fünfmalige Weltcup-Gesamtsieger laboriert an einem grippalen Infekt, der zuletzt schon in Trondheim für ein vorzeitiges Wettkampfende gesorgt hatte.

Geht in Klingenthal nicht an den Start: Eric Frenzel © SID

Wie Bundestrainer Hermann Weinbuch mitteilte, ist Frenzels Vereinskollege Terence Weber vom SSV Geyer nach überstandener Erkältung wieder einsatzbereit. Den Kern der Mannschaft bilden die Pyeongchang-Olympiasieger Vinzenz Geiger (Oberstdorf), Fabian Rießle (Breitnau) und Johannes Rydzek (Oberstdorf).

Da der Deutsche Skiverband beim Heimrennen noch zusätzliche Teilnehmer über die "nationale Gruppe" melden darf, sind insgesamt elf DSV-Kombinierer am Start.