Erkrankter van der Burgh warnt: "COVID-19 ist kein Witz"

München (SID) - Der an COVID-19 erkrankte ehemalige südafrikanische Weltklasse-Schwimmer Cameron van der Burgh hat auch jüngere Menschen ausdrücklich vor den Folgen des Coronavirus gewarnt. "Ich kämpfe mit COVID-19 seit 14 Tagen. Das ist das schlimmste Virus, das ich bislang aushalten musste - und ich bin eigentlich ein gesunder Mensch mit starken Lungen, einer, der gesund lebt und jung ist", sagte der 31-Jährige, Olympiasieger 2012 über 100 m Brust.

Corona: Cameron van der Burgh warnt jüngere Menschen © SID

Auch wenn die schlimmsten Symptome wie extremes Fieber abklingen würden, ergänzte van der Burgh, "kämpfe ich immer noch mit starker Müdigkeit und einem hartnäckigen Husten. Nach jeder körperlichen Aktivität bin ich für Stunden erschöpft."

Der frühere Weltrekordhalter, der 2018 seine Karriere beendet hatte, fürchtet, dass Athletinnen und Athleten für ihren Olympiatraum ihre Gesundheit gefährden könnten. Solange das Internationale Olympische Komitee (IOC) keine Entscheidung über eine Verschiebung der Spiele in Japan getroffen habe, "werden alle so weitermachen - und das setzt alle einem unnötigen Risiko aus", sagte van der Burgh. Deshalb sein eindringlicher Appell: "Bitte, passt alle auf euch auf. Die Gesundheit steht an erster Stelle - COVID-19 ist kein Witz."