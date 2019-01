Erlangen: Trainer Eyjölfsson verlängert um ein Jahr

Erlangen (SID) - Der Handball-Bundesligist HC Erlangen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag von Trainer Adalsteinn Eyjölfsson um ein Jahr verlängert. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 41-jährige Isländer war Ende Oktober 2017 vom TV Hüttenberg nach Mittelfranken gewechselt und führte Erlangen erstmals in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale des DHB-Pokals.

Der HC Erlangen verlängert mit Trainer Eyjölfsson © SID

"Adalsteinn Eyjölfsson leistet hervorragende Arbeit beim HC Erlangen. Wie sich die Mannschaft unter seiner Führung entwickelt hat, stimmt uns sehr glücklich und ist ein Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte der Sportliche Leiter Kevin Schmidt. Nach 19 Spielen ist der HCE mit acht Siegen Tabellenelfter.