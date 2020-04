Ermahnung: Mourinho verstößt gegen Corona-Auflagen

Köln (SID) - Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur hat seinen Trainer Jose Mourinho und drei Spieler wegen Missachtung der Abstandsregel ermahnt. Der 57-Jährige Portugiese wurde beim Training mit Mittelfeldspieler Tanguy Ndombele gesichtet, dabei hätten beide gegen die Regel verstoßen. In England müssen Personen, die nicht zum selben Haushalt gehören, aufgrund der Corona-Gefahr mindestens zwei Meter Abstand einhalten.

Jose Mourinho missachtet Abstandsregelung im Training © SID

Neben Mourinho verstießen auch Innenverteidiger Davinson Sanchez und Offensivspieler Ryan Sessegnon beim Joggen im Hadley Common Park im Norden Londons gegen diese Anordnung. "Alle unsere Spieler wurden daran erinnert, das Social Distancing beim Training in der Öffentlichkeit zu respektieren. Wir werden diese Botschaft weiter stärken", sagte ein Sprecher des Klubs.

Tottenham war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil sich der Verein für das staatliche Hilfsprogramm für Mitarbeiter in Zwangsurlaub angemeldet hatte. In der gleichen Woche wurde auch bekannt, dass Klubboss Daniel Levy vergangene Saison mit acht Millionen Euro der bestbezahlte Funktionär im englischen Fußball war.